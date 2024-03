Immobile ancora sul Milan: “Non meritavamo di perdere…”

Ciro Immobile è intervenuto in vista del ritorno degli ottavi di Champions League di domani contro il Bayern. L'attaccante della Lazio ha parlato anche della sconfitta di venerdì contro il Milan in Serie A. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: "Siamo stati arrabbiati dopo venerdì, ma non dobbiamo portarci dietro degli strascichi di nervosismo. La partita è difficile e questi pensieri ci potrebbero portare solo dei problemi. Non meritavamo di perdere, quello sicuramente".