Il Milan tenta la doppietta: per l’estate assalto a Chiesa-Milenkovic

MILANO – In merito al mercato rossonero, l’edizione odierna di Tuttosport titola: “Il Milan si muove: Chiesa-Milenkovic, la doppietta viola”. Si vocifera infatti come il Milan si stia muovendo per intraprendere contatti con la Fiorentina per portare a casa i suoi due gioielli. Su Milenkovic la strada sembra più spianata, ma su Chiesa c’è la forte concorrenza dell’Inter da superare, anche se il riscatto di Sanchez, oramai certo da parte dei nerazzurri, potrebbe aprire più opportunità ai rossoneri.

