Silvestri: “Ho provato a punzecchiare Ibra sul rigore e l’ha tirata alta…”

“Sapete cosa significa sfidare Zlatan Ibrahimović? Ecco, io oggi ci ho provato. Stadio vuoto per colpa del Covid-19, silenzio. Hanno assegnato un rigore al Milan e mi sono detto: «Se c’è anche la possibilità di togliere l’1% delle certezze a Ibra, devi provarci». Mi sono avvicinato e gli ho detto: «L’ultimo lo hai sbagliato tirandolo a destra, lo so che ora calci a sinistra». Se fosse arrivato lì al 100% delle sue capacità, mi avrebbe buttato dentro col pallone. Ho provato a punzecchiarlo… e l’ha tirata alta! Magari ha funzionato davvero… era l’unica arma in più che avevo”.

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in campo, per apportare come al solito il proprio contributo al Milan. Il campione svedese già in panchina nel match contro il Monza vuole tornare a calpestare il manto erboso di San Siro dopo diversi mesi e magari esordire nuovamente con il gol. Bisognerà capire come mister Pioli vorrà gestire il centravanti, certamente avrà le sue chance, per fare rifiatare anche Olivier Giroud, che da quando è tornato dal Mondiale ha praticamente sempre giocato.