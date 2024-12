Ibrahimovic: “Pulisic è Capitan America, anche se non vuole esserlo…”

Su Pulisic: “È noto per essere Capitan America, ma non gli piace esserlo. Non si vede forse come un supereroe. Gioca con un profilo basso e con i piedi per terra. Ma tu sei Capitan America, non me ne frega niente di quello che dici, lo sei. Se questo ti mette più pressione, non mi interessa. È colpa sua: se non fosse così bravo, non gli chiederemmo nulla”.