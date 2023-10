Ibra parla di Maldini: “Dispiace per quello che è successo, ma…”

Zlatan Ibrahimovic ospite al Festival dello Sport ha parlato di tutto e specialmente del suo Milan. Oltre ad aver ripercorso la sua carriera con i rossoneri, non è mancato anche un piccolo commento sul suo ex direttore: Paolo Maldini. Ecco le sue parole nei confronti di una leggende del Diavolo.

"Ho sempre avuto un buon rapporto con Paolo. Da dirigente del Milan, non ha avuto un'esperienza facile, spesso non si capiva molto bene come erano messe le cose". Ha poi continuato: "Comunicava con tutti, dal mister ai giocatori. Non so bene come funzionava il mercato, ma posso dire che aveva un budget limitato".