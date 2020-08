Ibra, che record! 316 gol dei 536 totali dopo i 30 anni

MILANO – Ibra non si ferma mai e non lo ha fatto nemmeno in questa stagione. Guardando i dati infatti, alla veneranda età di 38 anni, ha messo a referto 11 gol in 20 presenze. Ma non finisce qui. Dopo i trent’anni, in particolare, il centravanti svedese ha messo a segno 316 gol dei 536 totali in carriera.

