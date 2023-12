Hansi Muller: “Guirassy? Uno dei più completi che io abbia mai visto”

Hansi Muller, ex calciatore tedesco che in Italia ha giocato nell'Inter, ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport di Guirassy...

Hansi Muller, ex calciatore tedesco che in Italia ha giocato nell'Inter, ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport di Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda che piace al Milan. Ecco le sue parole:

Che tipo di giocatore è l’attaccante, obiettivo del Milan?

"Uno dei più completi che io abbia mai visto. Se vedete i suoi gol, soprattutto i primi, sono tutti diversi. Di alta classe: c’è tecnica, coraggio, ci sono le finte o la freddezza sui rigori, i colpi di testa, un pallonetto sul portiere. Insomma un gol più bello dell’altro. Credo poi che oltre a queste capacità, lui è diventato un leader nella squadra, si occupa dei giovani, alcuni parlano francese e lui dialoga".

Al Milan sotto questo aspetto non avrebbe difficoltà: i francesi sono cinque…

"Certo. Quando Guirassy arrivò da giovane al Colonia, il centravanti era Modeste che lo aiutò molto, non solo per lingua. Guirassy non ha dimenticato questi insegnamenti e nello stesso modo aiuta i ragazzi nello spogliatoio: dà consigli, li calma, sente la responsabilità e la prende, si occupa degli altri. E questo lo fa crescere ancora di più".

Carattere?

"Mi dicono che sia un tipo simpatico, non si rende importante. Come si dice in italiano, non se la tira. Né come uomo, né come giocatore. Sarebbe una perdita molto importante per lo Stoccarda".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.