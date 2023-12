Mercato Milan, Hamed Traoré ha contratto la malaria: le ultime

L'ex giocatore del Sassuolo, accostato nelle ultime ore al Milan per gennaio, ha contratto la malaria e sarà ai box per diverse settimane

Gennaio è ormai alle porte e il calciomercatoinvernale sta per aprirsi ufficialmente. Il Milansta valutando le mosse da fare, tra esigenze di rosa e infortuni da una parte ed eventuali occasioni di mercato dall'altra.

Negli ultimi giorni il club rossonero aveva messo gli occhi su Hamed Traoré del Bournemouth. Per l'ex Sassuolo, visto il poco spazio in Premier, si era aperta l'opportunità di partire in prestito e questo aveva attirato l'attenzione del Diavolo e altri club italiani, come Napoli, Lazio e Fiorentina.

Il giovane ivoriano però ha contratto la malaria, come reso noto dal Bournemouth. Dopo un periodo passato in ospedale, ora il giocatore è a casa e non sarà disponibile per le prossime settimane. Traoré quindi non partirà per la Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio.

