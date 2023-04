Hajduk Spalato-Milan, queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori

Tra pochi minuti il Milan Primavera scenderà in campo contro l’Hajduk Spalato per giocarsi la Finale della UEFA Youth League

Quella di oggi è una giornata davvero speciale per tutto il Settore Giovanile del Milan. Oggi allo Stade de Genève di Ginevra il Milan Primavera affronterà infatti i croati dell' Hajduk Spalato per un posto nella Finale di UEFA Youth League .

La partita sarà visibile in diretta a partire dalle 18.00 su Milan TV e su AC Milan Official App. Grande emozione per i giovani rossoneri, vogliosi di far bene e accedere alla fase finale della competizione. In attesa del fischio d’inzio, vediamo di seguito le formazioniufficiali scelte dai due allenatori: