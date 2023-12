Compagnoni: “Guirassy? Sugli attaccanti di stazza bisogna avere calma…”

Maurizio Compagnoni a Sky Sport ha parlato dell’obiettivo del Milan in attacco Serhou Guirassy dello Stoccarda...

Maurizio Compagnoni a Sky Sport ha parlato dell’obiettivo del Milan in attacco Serhou Guirassy dello Stoccarda. Qui tutte le dichiarazioni del telecronista sui canali di Sky Sport.

Il giornalista ha espresso il suo parere su uno die nomi che negli ultimi giorni è stato accostato al mondo meneghino: ovvero Guirassy. “Sugli attaccanti di stazza bisognava avere molta calma prima di giudicare. 5 anni fa con il Colonia in Serie B sembrava un pippone, adesso invece è un grande attaccante”

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.