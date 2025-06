Guidi: “E’ stato un onore far parte di un club prestigioso come il Milan”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva ai canali ufficiali rossoneri ha parlato l'ormai ex tecnico della Primavera del Milan Federico Guidi il quale ha detto: "È stato un onore far parte di un Club prestigioso come il Milan. In particolare, il mio grazie va al direttore Vincenzo Vergine, per la fiducia e il sostegno dimostrati in questo percorso. Insieme ai calciatori e a tutto lo staff del Vismara, abbiamo condiviso un cammino fatto di impegno, crescita e passione. È stata una stagione intensa, in cui si sono creati dei legami importanti che resteranno per sempre dentro il mio cuore”.