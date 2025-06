Gravina: “La Nazionale ha bisogno di Gattuso, si vince assieme”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In conferenza stampa ha parlato oggi Gabriele Gravina il quale ha detto: "Gattuso è il nuovo CT della Nazionale, ha le qualità e la determinazione ma soprattutto il desiderio di realizzare qualcosa di grande per l'azzurro e per il nostro paese. La Nazionale ha bisogno di lui, Gattuso ha risposto senza alcuna esitazione alla chiamata in azzurro, alla convocazione da parte della nostra Nazionale ha risposto con lo stesso entusiasmo col quale rispondeva quando veniva convocato da calciatore”.