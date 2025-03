Gravina: “Vi spiego una cosa, noi non siamo ancora pronti per…”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a La Stampa ha parlato il presidente FIGC Gabriele Gravina che ha detto: “Sul VAR a chiamata ho letto delle perplessità di Rosetti e conosco quello dell’UEFA. Tutto ciò che decide la partita non può essere limitato nella valutazione, poi c’è spazio per una o due chiamate. VAR light? Vediamo come va la sperimentazione”.

Sulla proposta di ritoccare la regola del fuorigioco

"Penso a quei gol annullati per un alluce, parlare di 'luce' conserverebbe piccole magie". Quanto agli arbitri che parlano dopo le partite, l'Italia per Gravina non è ancora matura: "Ci siamo già arrivati, ma in Spagna o in Germania va bene. Noi non siamo ancora pronti".