Gravina: “Norvegia una delle Nazionali più forti in assoluto”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In occasione del panel Calcio ha parlato Gabriele Gravina che ha detto: “La partita di Oslo è stata, nell’ambito delle valutazioni tecniche, una gara in cui dobbiamo riconoscere che la Norvegia ha avuto una crescita esponenziale negli anni. Credo sia una delle nazionali più forti in assoluto, a livello tecnico, atletico: ha campioni straordinari”.

Se la Norvegia è più forte dell’Italia

“In questo momento lo è. Si può anche perdere, il problema è capire come. In un momento così delicato per il nostro calcio, credo che un approccio diverso, che solleticava quel fuoco dentro, a cui spesso fa Gigi Buffon, poteva dare un epilogo diverso. Bisogna anche capire come si perde: quel modo non lo accetto”.