Calciomercato Milan – Grandi manovre in vista, c’è la regia di Mendes

L'adrenalina è alle stelle per la gara di mercoledì sera all'Anfield Road contro il Liverpool. Il Milan torna sul palcoscenico che gli compete, la Champions, dopo 8 lunghi anni.

La squadra di Pioli ha messo in mostra una sicurezza e un gioco spumeggiante in campionato, imponendo il proprio ritmo anche ad un'altra big, come la Lazio di Sarri. Ora però, l'asticella si alza ulteriormente. Nella raffica rossonera di oggi vi raccontiamo tutte le ultime novità dal campo, le indiscrezioni di mercato e tanto altro. Partiamo subito<<<