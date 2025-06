Gozzini: “Per Xhaka trasferirsi al Milan vorrebbe dire…”

Ancora le sue parole

“Col Bayer giocherebbe le coppe europee, in rossonero no: per una ribalta internazionale c’è sempre la Svizzera, di cui Granit è capitano, mentre con il Milan potrà conoscere un nuovo campionato. Xhaka ha giocato con il Basilea agli esordi della carriera, poi il primo trasferimento in Germania al Borussia Monchengladbach, a seguire la quasi decennale storia in Premier League con l’Arsenal fino al ritorno in Germania con la conquista della Bundesliga in maglia Leverkusen".