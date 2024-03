Giudice: “Zhang, per tenersi l’Inter serve rimborsare i 400 mln raggiunti…”

"La prospettiva della famiglia Zhang di tenersi l’Inter è legata alla possibilità, assai remota, di rimborsare i 400 milioni raggiunti dal debito verso Oaktree per effetto della capitalizzazione degli interessi. L’ipotesi è complicata per un gruppo assai disastrato, ormai legato in Cina ad attività economiche piuttosto fallimentari. Per di più, Steven è inseguito da creditori arrabbiati come China Development Bank a cui non fu rimborsato un prestito da 250 milioni di cui egli stesso era garante".