Milan, è la giornata di Modric: oggi le visite in Croazia

Oggi dovrebbe essere proprio il giorno delle visite mediche dell'ormai ex Real Madrid: sarà lui il primo colpo del calciomercato del Milan

Gli impegni delle nazionali stanno per terminare, compresi quelli della Croazia . Ecco perché ormai manca davvero poco e poi Luka Modric sarà ufficialmente un giocatore del Milan . Il centrocampista è stato convinto la settimana scorsa dopo un blitz di Igli Tare .

Oggi dovrebbe essere proprio il giorno delle visite mediche dell'ormai ex Real Madrid. A tal proposito infatti il Corriere dello Sport titola così: "Modric, oggi visite in Croazia. Il campione in arrivo". Sarà dunque il fuoriclasse croato il primo colpo estivo.