Il giornalista su Gigio: “Chi glielo ha fatto fare di lasciare la culla?”

Scrive così: “Ci risiamo, Donnarumma finisce ancora sulla graticola. L’ultima papera è un altro brutto capitolo dell’avventura di Gigio in Francia, tutt’altro che dolce. A stemperare le critiche non sono bastati gli interventi che hanno evitato il tracollo al Parco dei Principi contro i tedeschi, sempre più tabù.

E sullo sfondo ci sono gli incubi della Champions di un anno fa, quando Donnarumma con una svista al Bernabeu innescò la rimonta del Real Madrid, costata l’eliminazione agli ottavi. Non c’è proprio pace per Gigio: quel tiro di Coman che gli sfugge e lo beffa è il pallone-spia di una situazione sempre in bilico nel Psg. Una situazione cominciata con il duello quasi rusticano con Keylor Navas e continuata con gli alti e bassi di Coppa. Di fronte a certi rovesci, verrebbe da dire: in fondo, chi glielo ha fatto fare di lasciare la sua culla?."