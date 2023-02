Milan, Quale sarà il futuro di San Siro? C’è un piano B

Esiste un piano B per il futuro stadio. Inter e Milan stanno pensando ad una nuova soluzione anche per non allontanarsi troppo dalla città ed intaccare l'interland milanese. Ci sarebbe infatti una "scorciatoia" che permetterebbe ai due club di non dover attendere la decisione della Soprintendenza sul vincolo. Nerazzurri e rossoneri uniti in un nuovo progetto : l'idea è quella di costruire il nuovo stadio nelle aree delle piste di allenamento dei cavalli . Il terreno appartiene al gruppo di Federico Consolandi ( FCMA ) che sarebbe interessato ad una riqualificazione dell'area. Secondo il Corriere di Milano nei giorni scorsi si sarebbero incontrati i due club assieme al sindaco Beppe Sala e la proprietà. Il nuovo stadio sorgerebbe a poca distanza da San Siro (a circa 1 km) e su uno spazio privato .

In questo modo si scavalcherebbero gli ostacoli legati alle polemiche sulla costruzione di una nuova struttura su un suolo pubblico (inoltre in questo caso i tempi si allungherebbero notevolmente). In tutto ciò poi l'attuale struttura rimarrebbe ancora in vita, con la possibilità poi di darlo in gestione a soggetti terzi (come per esempio l'Asm Global, una società che organizza grandi eventi e gestisce molti stadi e arene in giro per il mondo).