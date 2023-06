Milan, dalla Turchia sicuri: c’è l’offerta per Guler! I dettagli

Il Milan sta cercando la sua strada sul mercato . Dopo la rivoluzione dirigenziale, con l'addio di Maldini e Massara , la campagna acquisti ora è in mano al capo scout Geoffrey Moncada e all'amministratore delegato Giorgio Furlani . A sorpresa, l'estate rossonera è cominciata con l'addio di Tonali . La cessione del centrocampista al Newcastle ormai è imminente, per una cifra complessiva di 80 milioni di euro . Ora però il club si dovrà muovere anche in entrata. Sicuramente in mediana ci dovrà essere un colpo per sostituire l'ex Brescia. Ma gli obiettivi rossoneri sono dislocati in diversi ruoli. Nel mirino, tra gli altri, c'è Arda Guler .

Un'offerta importante per un diciottenne, che dimostra la grande fiducia del Milan nei suoi confronti. Nella scorsa stagione Guler ha giocato 20 partite con 4 gol e 3 assist in campionato, a cui ha aggiunto 5 partite e 1 gol in Coppa di Turchia e 9 partite con 1 gol e 1 assist in Europa League. Inoltre il classe 2005 ha già 4 presenze e 1 gol con la nazionale maggiore della Turchia. Un prospetto davvero importante. Anche il Real Madrid nelle ultime settimane si è avvicinato molto al giocatore. I Blancos sarebbero disposti a pagare la clausola rescissoria e lasciare poi Arda Guler un anno in prestito al Fenerbahce, per continuare la sua crescita. Il Barcellona invece vorrebbe il giocatore fin da subito in rosa. Le pretendenti, insomma, sono importanti. Ora starà anche al giocatore valutare quale sia l'opzione migliore per il prosieguo della sua carriera.