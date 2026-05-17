Ecco le formazioni ufficiali del match in programma tra poco tra Genoa e Milan. Le scelte iniziali di De Rossi e Allegri.
Tra poco scenderanno in campo, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, Genoa e Milan nella partita valida per la 37esima giornata di Serie A. Di seguito ecco le formazioni ufficiali del match appena annunciate:
MILAN (3-5-2):Maignan;Tomori, Gabbia, Pavlovic;Athekame, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi;Nkunku, Gimenez.Allenatore: Massimiliano Allegri
GENOA (4-3-2-1):Bijlow;Ellertson, Marcandalli, Otoa, Vasquez;Frendrup, Malinovskyi, Amorim;Baldanzi, VitinhaColombo.Allenatore: Daniele De Rossi
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