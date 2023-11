La Gazzetta annuncia: “Miranda vuole due milioni” / La decisione del Milan

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'affare che porterebbe in Italia il calciatore spagnolo Juan Miranda. Ecco tutte le ultimissime

Il Milan si prepara ai prossimi incontri di campionato e Champions League, ma allo stesso tempo ha un occhio sempre molto vigile sul mercato. Per il momento la situazione non è delle migliori in alcune zone del campo e Moncada oltre che Furlani lo sanno. Proprio per questo motivo si opererà sul mercato.

Il primo possibile colpo è quello che porterà in rossonero il terzino spagnolo Juan Miranda. Da diverso tempo Theo Hernandez ha bisogno di una riserva che non porti a stravolgere il gioco e il giocatore del Betis sembra essere la pedina perfetto. La Gazzetta dello Sport ha fatto sapere le ultime riguardo le sue richieste.

"2 milioni di euro a stagione". Questa la richiesta dell'entourage del calciatore, vedremo se verrà accontentato oppure no. Nel frattempo anche il Milan ha dato la sua momentanea risposta: serve più tempo. Mentre i rossoneri riflettono sul da farsi, non resta che capire se Miranda resterà legato come promesso.

