La Gazzetta dello Sport: “I problemi restano, Leao fa la differenza ma…”

Ieri pomeriggio il Milan è uscito vittorioso da San Siro, dopo aver fermato per 1-0 l’Hellas Verona. All’indomani della vittoria dei rossoneri davanti ai propri tifosi, la Gazzetta dello Sport titola così : “Il Milan si tira su”. La rosea però nel sottotitolo evidenzia i problemi dei meneghini, che ancora non riescono ad essere convincenti al 100%. Si legge: “Risolve capitan Leao. Il Verona fa paura e i problemi restano”.

Nell’analizzare la partita, la rosea ha parlato anche della prestazione di Leao . Sull’attaccante portoghese : “Con tanti guai che hanno i rossoneri, lui è l’unico a cui affidarsi affinché faccia la differenza. Il fatto è che Leao la differenza la fa, ma quando pare a lui. Contro il Verona gli bastano otto minuti per indirizzare la partita, solo che poi si ferma lì. Così diventa lezioso, quasi presuntuoso e non incide più”.

