Gattuso: “Dovrò creare una famiglia, ci diremo le cose in faccia”

In conferenza stampa ha parlato poco fa Rino Gattuso il quale ha detto: "Il nostro campionato dice che il 40% delle squadre giocano con la difesa a tre... Ma non è una questione di moduli: dobbiamo mettere i giocatori al posto giusto, come differenza reti noi siamo a -1 e la Norvegia a +11. Dobbiamo mettere in campo una squadra a cui piace stare nella metà campo avversaria, poi i moduli trovano il tempo che trovano. La cosa più importante è come vogliamo stare in campo".

Ancora le sue parole

“Ai calciatori dirò di dirci le cose in faccia, di voler creare ina famiglia. In campo le difficoltà ci sono in qualsiasi momento e se non si fa una corsa in più diventa dura, in questo momento dobbiamo riuscire a cambiare questo aspetto. Dobbiamo dirci anche le cose che non vogliamo sentire, solo così si può crescere".