Gasperini: “Infortuni nello stesso reparto, Djimsiti può recuperare”

Domani ci sarà la sfida tra Atalanta e Milan al Gewiss Stadium: il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha parlato dei problemi in difesa

Domani alle 18 al Gewiss Stadium il Milan affronterà l' Atalanta . In vista del match, oggi Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro ha parlato della situazione della difesa .

I tanti infortuni: "Infortuni sono quelli di giocatori come Touré, Palomino e Toloi, che sono cronici. Gli altri tipi di infortuni sono nella regola. Kolasinac ha una distorsione alla caviglia, ma ha fatto una serie di partite incredibili. Djimsiti potrebbe rientrare, farà un test: partiamo già da qualche infortunio cronico, ma non mi sembra ci siano stati tanti infortuni, anzi siamo stati fortunati a non averne avuti per molto tempo".