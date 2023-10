Garcia dopo la vittoria in Champions: “Messaggio al Milan? Vi spiego”

Dopo la vittoria sul campo dell'Union Berlino, l'allenatore del Napoli ha risposto anche sul quesito in vista della sfida contro il Milan

Questa sera il Milanscenderà in campo al Parco dei Principi per sfidare il PSG. Ieri invece è toccato al Napoli, che ha vinto 1-0 sul campo dell'Union Berlino, grazie al gol di Raspadori. Dopo il match, Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa anche della prossima sfida di campionato proprio contro i rossoneri.

Le parole del tecnico: "Un messaggio ai rossoneri? Sabato mi rifarà questa domanda, questa è la Champions e siamo concentrati su questo. Da domani (oggi, ndr) si ripenserà al campionato con la testa al Milan".

Sul cambio di Cajuste all'intervallo: "Non è mai facile togliere un giocatore all'intervallo, ma il nostro lavoro è prendere queste decisioni. Cajuste a Verona è stato quasi il migliore, ma in questa partita è stato meno brillante, ha perso troppi palloni. Non è un problema per domenica contro il Milan, è solo la storia di una partita".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.