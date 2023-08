Garbo: “Per il dopo Mancini, vedo Spalletti, Conte o Allegri”

Le sue parole: " Il momento migliore per le dimissioni sarebbe stato dopo la Final Four di Nations League . Adesso bisognerà capire quale sia stata la motivazione che ha portato Mancini a questa scelta. Qualcuno parla di una possibile offerta dall’Arabia , qualcun altro invece si riferisce alla composizione dello staff . Un’altra voce che gira è che il 4 agosto Mancini sia stato nominato coordinatore delle nazionali giovanili, mentre il 5 Agosto sia stato comunicato l’inserimento dello staff , evento non gradito al primo".

E riguardo al successore: "Per le opzioni future, Conte sarebbe un usato sicuro, dato che in Nazionale ha fatto molto bene in passato, mentre Spalletti sarebbe il profilo più affascinante. La mia unica perplessità èche potrebbe ripercorrere le orme di Sacchi. Ci aspettavamo un’Italia spumeggiante come il suo Milan, ma, nonostante una finale mondiale raggiunta, quel gioco non si è mai visto. Questo perché entrambi rappresentano quel tipo di allenatore che ha bisogno di lavorare tutti i giorni con i giocatori. Un’altra opzione potrebbe essere rappresentata da Allegri, dato che la Juventus si libererebbe di un ingaggio pesante e la Nazionale forse troverebbe una figura idonea per il ruolo di ct".