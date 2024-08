Ganz: “Al Milan Femminile mai avuta la possibilità di lottare per vincere”

"L’amarezza c’è perché il lavoro fatto insieme al mio staff è stato molto buono. Non abbiamo mai potuto disporre di una squadra costruita per vincere. La società ci aveva chiesto di fare il meglio possibile e credo che ci siamo riusciti. Tre terzi e un secondo posto parlano da soli, così come la qualificazione per la Champions League quando ancora accedevano due squadre dalla Serie A. Per non parlare della finale di Coppa Italia persa ai rigori nel 2020 contro la Roma dopo aver dominato. Purtroppo non c’è mai stata la possibilità di lottare per vincere. Io pensavo che il progetto della società fosse questo, ma non si vince solo perché ci si chiama Milan. La Juventus che ha dominato per anni ha investito tanto, la Roma che lo fa oggi ha preso schiaffi per anni prima di svoltare. Per quanto mi riguarda sono orgoglioso del lavoro svolto. Siamo sempre stati davanti a formazioni come Sassuolo e Fiorentina, oltre all’Inter, che abbiamo battuto in 9 derby su 13".