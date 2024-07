Galvani: “Milan, Samardzic non può essere l’alternativa a Fofana…”

Su Thiago Motta: "A me piace Motta, lo volevo al Milan. Ho avuto la fortuna durante Milan-Bologna di averlo vicino in tribuna stampa quando fu espulso. È un tecnico moderno, che usa la tecnologia. È uno che lo vedi allenare e capisci che ha delle idee, anche complesse, per cui serve lavorare molto per assimilarle. La vera Juve di Motta per questo la vedremo a ottobre-novembre, per come la vuole lui”.