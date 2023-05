Galliani: “Vi racconto come Berlusconi ci disse che voleva il Milan”

Adriano Galliani si è raccontato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha toccato diversi temi. L'ex ad del Milanha raccontato di quando Berlusconi decise di prendere il club rossonero: "Era il Capodanno 1986. Sono in vacanza nella villa del presidente a St. Moritz, con Confalonieri e Dell’Utri. Fa un freddo tremendo, usciamo imbacuccati per andare a prendere l’aperitivo al Palace e incrociamo il clan Agnelli: l’Avvocato con la camicia aperta, Montezemolo con il ciuffo, Jas Gawronski elegantissimo, forse Malagò. Al confronto noi sembravamo Totò e Peppino. Condividiamo il tavolo. Alla fine Berlusconi ci dice: “Potremo fare anche noi grandi cose, ma non saremo mai come loro. Ci mancano venti centimetri di statura e il coraggio di esporre il petto villoso sottozero”. Qualche giorno dopo ci propose di prendere il Milan".