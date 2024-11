Galliani: “Berlusconi motivava come neanche Guardiola sa fare”

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato lo storico ex ad del Milan ora al Monza Adriano Galliani che ha detto: "Ero un imprenditore, mi occupavo della mia Elettronica Industriale. La mia segretaria mi avvisò che Silvio Berlusconi , che non conoscevo, mi aveva invitato a cena, nella sua abitazione di Arcore. 'Cosa devo rispondere' mi disse lei. 'Che ringrazio e accetto!'. Ero quasi arrivato a Siena, girai la macchina e tornai in Brianza. Resterà la persona che mi ha cambiato la vita, il mio maestro. Era buono e generoso”.

Ancora le sue parole

“Il motivo dell'invito? Mi presentai con uno dei miei soci, Aurelio Cazzaniga, un altro maestro per me, e alla cena era presente anche Fedele Confalonieri. Con una lucidità incredibile Berlusconi mi spiegò che aveva in mente di creare tre reti televisive nazionali. Mi chiese se la mia società fosse in grado di aiutarlo in questo progetto. Dissi di sì. Senza sapere nulla della mia azienda mi disse che avrebbe acquistato il 50% di Elettronica Industriale: 'Faccia lei il prezzo'. Stretta di mano e partì la nostra avventura. Aveva 43 anni, quando andavo a trovarlo entravo ad Arcore camminando, uscivo volando: aveva una capacità di motivarti incredibile. Era il Guardiola degli imprenditori, anzi molto più bravo di Pep".