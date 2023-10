Galliani: “Palladino all’Inter, Milan o Juve? Se un giorno andrà sarò felice”

Adriano Galliani , amministratore delegato del Monza , ha parlato dell'allenatore della squadra brianzola, Raffaele Palladino ed alla possibilità che lasci i biancorossi in futuro. Ecco, dunque, le dichiarazioni del CEO Galliani a 'Monza News'.

"Se ho paura che Palladino tra poco andrà a Inter, Milan o Juve? Credo che un giorno ci andrà e io sarò felice per lui il giorno che ci arriverà, questo è il destino. Noi dobbiamo formare le persone, rimanere in Serie A , e poi lasciarli andare», ha spiegato l'ex dirigente rossonero.

Palladino questa estate ha ricevuto un'offerta di una squadra clamorosa ma non dico quale. Ma ha mantenuto la parola data a Silvio Berlusconi e a me. Chapeau a lui. Cercherò di tenerlo fino a quando posso. È stato bravissimo», ha concluso Galliani su Palladino.

