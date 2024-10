Galliani: “Non ho mai parlato di Daniel Maldini con Marotta…”

(ANSA) - MONZA, 25 OTT - "Non ho mai parlato di Maldini con Marotta e con nessuno di lui. Con il giocatore parlo tutti i giorni, per domenica dovrebbe recuperare ma non ne ho mai parlato con nessuno. Lui all'Inter? Non ci hanno mai fatto richieste, non esiste. Poi io sono milanista, lasciatemi stare". Lo ha detto l'ad del Monza Adriano Galliani, all'ingresso dell'assemblea della Lega Serie A. "Ci siamo sbloccati, meno male.