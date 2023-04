Galli: “Maignan non ha la tecnica di Meret. Ma l’azzurro non ha invece…”

“La sfida di domani sera al Maradona può essere il match point definitivo per lo scudetto del Napoli anche se ormai non ci sono più dubbi. Il trionfo potrebbe essere quasi matematico. In Champions? Cambia tutto. È un altro mondo. Nessuno fa caso all’arbitro, ma diventa fondamentale. Il metro è diverso rispetto a quello della serie A. E poi c’è anche un altro aspetto decisivo. Il Napoli non ha mai avuto finora il peso della qualificazione. È vero che il Milan ha una storia in Champions, ma i numeri del Napoli sono migliori, quindi se dovessi fare un pronostico, gli azzurri sarebbero leggermente favoriti. Bisognerà essere bravi a gestire questa situazione”.

“Sicuramente due grandi portieri. Lo dico da tre anni, Meret è tecnicamente il numero uno più bravo che abbiamo in Italia. Aveva da fare qualche passo in avanti dal punto di vista della personalità. Maignan ha questa personalità. E’ un fattore determinante. E’ stato fermo a lungo per infortunio ma ora sta dimostrando nuovamente il suo valore. E’ un portiere che sente la partita e la gioca, non la subisce. Fa una grande parata e la vive al massimo. Maignan non ha la tecnica di Meret, Meret non ha la personalità di Maignan. Sono tutti e due forti”.