Galeone: “Allegri preferirebbe il Milan piuttosto che il Napoli”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva alla 7 Gold ha parlato Galeone che ha detto: "Max preferirebbe Milano piuttosto che Napoli . Lui conosce molto bene l’ambiente rossonero e se ci fosse Galliani sarebbe già lì. C'è anche l' Inter su di lui? Attenzione perché se Simone Inzaghi vincesse la Champions secondo me andrebbe via e allora Allegri sarebbe l’ideale per subentrare”.

Su come giocherebbe il Milan con Allegri

"Con un 4-2-3-1 e ci vorrebbero 3-4 rinforzi, soprattutto in difesa dove Pavlovic ha dimostrato di non essere all'altezza. Leao sarebbe valorizzato da Max anche Pulisic, sarebbero i suoi punti fermi. Anche Theo secondo me con lui cambierebbe atteggiamento, ricordiamo che anche Pogba non era facile da gestire. Se può conquistare lo scudetto il Milan con Allegri? Sicuramente può giocarselo".