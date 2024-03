Furlani: “C’è una indagine in corso, La proprietà del Milan è di red Bird”

Dopo alcuni giorni di 'silenzio', in cui sono arrivati i comunicati di RedBird ed Elliott, ieri ha parlato lo stesso CEO del Diavolo...

Dopo alcuni giorni di 'silenzio', in cui sono arrivati i comunicati di RedBird ed Elliott, ieri ha parlato lo stesso CEO del Diavolo. E lo ha fatto a 'Sky' a pochi minuti dal match contro lo Slavia Praga, valevole per gli ottavi di finale di Europa League. Ecco le sue parole riportate da 'Tuttosport', nell'edizione in edicola questa mattina.