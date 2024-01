Furlani: “Caso Maignan? Uno schifo quello che succede negli stadi…”

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, al suo arrivo in Lega Calcio per l'odierna Assemblea ha parlato brevemente...

Giorgio Furlani , amministratore delegato del Milan , al suo arrivo in Lega Calcio per l'odierna Assemblea ha parlato brevemente del caso Mike Maignan dopo gli insulti di stampo razzista piovuti sul portiere rossonero durante la sfida contro l' Udinese .

"E' veramente uno schifo quello che succede negli stadi, nella società . Noi faremo qualcosa domani", ha detto il dirigente milanista in riferimento alla sfida di domani contro il Bologna a San Siro .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.