Furlani: “Ci aspettiamo una bella partita. Gerry è impegnato a guardare…”

Stefania Palminteri Redattore 11 aprile - 20:44

Tutto pronto per l'attesissima sfida europea che vedrà battagliare il Milan di Stefano Pioli contro la Roma di Daniele De Rossi, nel match valevole per l'andata dei quarti di Europa League. I rossoneri vorranno dare il massimo tra le mura amiche, con l'obiettivo di mettere in discesa la gara di ritorno in programma giovedì prossimo all'Olimpico di Roma. Nel frattempo leggiamo insieme le parole di Furlani rilasciate a SkySport.

Sulle notti europee: "Il Milan si diverte molto a fare le partite europee. Grande entusiasmo e bellissima atmosfera, come al solito i nostri tifosi sono grandiosi. Ci aspettiamo una bella partita".

Su Cardinale: "Gerry è molto entusiasta, sempre molto impegnato con noi per guardare al presente e al futuro, crescere e fare bene".

Risultati del presente incidono sul futuro? "Noi ci focalizziamo sul presente, abbiamo una partita importante stasera e vogliamo chiudere bene la stagione. Il presente è il futuro, concentriamoci sui nostri ragazzi"

Sul mercato estivo: "L'anno scorso abbiamo fatto tanti cambiamenti, quest'estate sarà sicuramente diverso. Godiamoci i giocatori di oggi. Se ci sarà da fare qualche innesto, non saremo timidi. Noi tutti gli anni dobbiamo fare una squadra competitivi per cercare di vincere. Non ci riesci tutti gli anni ma ci proviamo l'anno seguente"

Zirkzee è un giocatore da Milan? "Zirkzee lo avete visto giocare voi, ditemi voi... ride (ndr)"

