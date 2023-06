Funerali Berlusconi, i tifosi del Milan omaggiano l’ex Presidente rossonero

Oltre 500 tifosi del Milan hanno partecipato oggi pomeriggio ai funerali di stato di Silvio Berlusconi, ex presidente rossonero

Oggi pomeriggio alle 15 si sono svolti i funerali di stato per Silvio Berlusconi , morto lunedì all’età di 86 anni, al Duomo di Milano. Tra i presenti non potevano mancare le figure legate al Milan di ieri e di oggi. Hanno partecipato ai funerali decine di giocatori riuniti di tutte le generazioni dell’era Berlusconiana, dal Milan di Sacchi agli Invincibili di Capello.

Tra i vari erano presenti anche Giovanni e Filippo Galli, Mauro Tassotti, Alessandro Costacurta, Franco Baresi, Daniele Massaro, Demetrio Albertini ed ex come Boban e Savicevic. Presenti anche gli allenatori Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Alberto Zaccheroni. Non potevano ovviamente mancare nemmeno i dirigenti Adriano Galliani e Ariedo Braida, oltre l’attuale presidente del Milan Paolo Scaroni.