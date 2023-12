Frecciatina di Inzaghi: “Vinto con una squadra che aveva vinto a San Siro”

La giornata di ieri è stata nefasta per i rossoneri. Nel match delle 18 il Milan ha perso 3-2 contro l'Atalanta al Gewiss Stadium. Nella gara delle 20:45 invece l'Inter ha vinto 4-0 contro l'Udinese , tornando in testa a +2 sulla Juventus .

I nerazzurri inoltre si sono portati a +9 rispetto al Diavolo . Dopo la partita, ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi ha commentato il successo dei suoi e non ha risparmiato una frecciatina al Milan .

Le dichiarazioni: " Abbiamo vinto contro una squadra che un mese fa aveva vinto a San Siro , che ha giocatori tecnici in mezzo al campo e che ripartono bene . I ragazzi sono stati molto bravi, hanno approcciato benissimo e tenuto il campo alla perfezione".

