Frattesi convinto: “Non mi sono pentito di aver scelto l’Inter”

Le parole di Frattesi

"Non pensavo mica di essere titolare subito. Sarebbe stato stupido anche solo pensarlo e poi il 100% dei centrocampisti di A qui non giocherebbe mai titolare. La panchina la vivo come una cosa normale, un'occasione per crescere, anche perché farlo in modo diverso sarebbe controproducente. Non mi sono mai pentito di aver scelto l'Inter".