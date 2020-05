Milan, Ibra gioca a Fortnite

MILANO – Mattinata tranquilla, al momento, per Ibrahimovic. Lo svedese ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram una Storia in cui gioca a Fornite, celebre videogioco con cui si sta cimentando da alcuni giorni. Che sia un segno positivo che faccia tirare a lui e a tutti un sospiro di sollievo? CLICCA QUI>Intanto, leggi ora per ora tutte le notizie live sull’infortunio di Ibrahimovic