FORMAZIONI UFFICIALI Borussia Dortmund-Milan: le scelte di Pioli

Ci siamo. Manca davvero poco al fischio d’inizio di Borussia Dortmund-Milan, partita valida per la seconda giornata di Champions League. Entrambe le formazioni arrivano al match europeo reduci da tre vittorie in campionato. I rossoneri sanno quanto è difficile fare bene in casa dei tedeschi, ma vogliono ottenere la prima vittoria della stagione nella massima competizione europea. In attesa del fischio d’inizio, vediamo di seguito le formazioni ufficiali del match: