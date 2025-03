Foresti: “A parer mio le seconde squadre non dovrebbero giocare in C”

Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva a TMW Radio ha parlato il ds Diego Foresti che ha detto: “Milan Futuro? Servono programmazione, pazienza e tanto lavoro. Creare un gruppo coeso è fondamentale, anche in due o tre anni. Queste realtà non subiscono la pressione di piazze più grandi, dove si deve vincere subito. Bisogna chiudersi in una bolla, lavorare ogni giorno con dedizione e avere una società solida alle spalle. Un esempio è la Virtus Verona, con Gigi Fresco che fa un capolavoro pescando talenti dalla Serie D e valorizzandoli".