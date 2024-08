Milan, Fonseca non in discussione ma c’è l’ombra di Allegri

L'inizio del campionato per il Milanè stato uno shock. Prima il pareggio in casa con il Torino, poi la sconfitta di Parma: ora il Diavolo non può permettersi altri errori. Per questo ora la trasferta di Roma contro la Lazio potrà essere già un punto di svolta importante. Per ora Paulo Fonseca non è in discussione, anche perché gode della stima della società.