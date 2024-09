CorSport: Fonseca è in bilico, occhio per il post anche a Tudor

Continua ad essere in bilico il futuro di Paulo Fonseca al Milan. Il tecnico portoghese ha acceso una lampadina ai dirigenti rossoneri - che in caso di sconfitta nel derby di Milano potrebbero decidere di esonerarlo. Un solo successo in cinque partite non è contemplato dalla società e tanto meno dai tifosi, ci si aspettava di più è ovvio, al fronte di un mercato importante.