Ancora Lo Monaco su Fosenca: “L’esperienza a Roma l’ha fatto maturare”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato il giornalista Daniele Lo Monaco che su Paulo Fonseca ha detto: "Nei due anni alla Roma si è trovato in una situazione un po' complicata dal punto di vista societario, dato che c'era un passaggio di proprietà in corso. Poi ci fu anche il Covid a complicare le cose. Quando è arrivato ha proposto un'idea di gioco con un 4-2-3-1 molto offensivo ma si è reso conto che per il calcio italiano era troppo spregiudicato e potevano esserci difficoltà”.