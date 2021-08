Florenzi vuole solo il Milan. Lucci al lavoro per chiudere ma la Roma…

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Milan, Roma e Florenzi sono pronti a chiudere, ma i giallorossi sono impegnati a Londra

Redazione Il Milanista

Appena due giorni fa il passaggio di Alessandro Florenzi dalla Roma al Milan sembra un'operazione molto rapida, ma alla fine così non è nonostante ci sia la voglia di chiudere nel miglior dei modi la trattativa. Una voglia non solo da parte dei giallorossi ma anche dei rossoneri e del giocatore.

La dirigenza di via Aldo Rossi vuole il jolly classe '91, l'esterno della Nazionale vuole il Milan, il club capitolino è disposto a venderlo al Milan. E come un puzzle tutti i pezzi sembrano andare al loro posto. Eppure la fumata bianca tarda ad arrivare perché i due club non hanno ancora trovato l'accordo sulla formula di vendita.

Secondo quanto riportato da l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il club giallorosso vorrebbe cedere a titolo definitivo Florenzi (e incassare il prima possibile). La dirigenza di via Aldo Rossi d'altro canto era partita con l'idea di ingaggiare il campione d'Europa in prestito secco. E ora sarebbe disposto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che non fa impazzire la Roma dopo gli ultimi prestiti, con la stessa formula, che chiederebbe l'obbligo di riscatto. Non è da esclude, quindi, che l'accordo si possa trovare su un prestito con diritto di riscatto che diventi obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Affinché la fumata bianca arrivi anche Alessandro Lucci, agente di Florenzi sta compiendo un grandissimo lavoro tra le parti affinché si possa arrivare all'accordo il prima possibile, soddisfacendo così la volontà del proprio assistito. E, sempre secondo la rosea, al momento lo stesso Lucci starebbe rifiutando ogni altre trattativa per il suo assistito.

E' giusto ricordare che in questi giorni il G.M. della Roma Tiago Pinto si trovi a Londra dove sta cercando di convincere Abraham al trasferimento in giallorosso, per sostituire Edin Dzeko passato all'Inter. Una volta tornato in Italia e sistemata la questione centravanti, il dirigente portoghese proverà a chiudere il trasferimento di Florenzi al Milan.