Verso Fiorentina-Milan: a dirigere il match spetterà a Pairetto

Domenica sera alle ore 20:45 il Milan di Paulo Fonseca se la vedrà all'Artemio Franchi contro la viola di Palladino, nel match valevole per la settima giornata di Serie A. I rossoneri vorranno ripartire dopo la sconfitta in Champions League della Bay Arena contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Intanto l'AIA ha reso nota la squadra arbitrale per la sfida tra i rossoneri ed i Viola.